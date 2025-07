Galaktischer Besuch in Wittenberg: Ein besonderer Samstag erwartet Fans von Fantasie und Cosplay. Was hinter der Aktion des Ladens „Weltenbrecher” steckt und wem sie zugutekommt.

In der Wittenberger Innenstadt zeigt der „Weltenbrecher” am Samstag, wie Nerdkultur und Herzenssache zusammenpassen.

Wittenberg/MZ - Vor knapp einem Jahr sind Viola und Ulrich Pulter vom Rand Berlins in den Kreis Wittenberg gezogen. In der Wittenberger Innenstadt eröffneten sie gemeinsam ihren Laden „Weltenbrecher“, eine bunte Anlaufstelle für Nerdkultur, Fantasie und Sammelleidenschaft. Im Gespräch mit Jonas Lohrmann von der MZ erklärt Viola Pulter, was die Besucher am Samstag, 26. Juni, im Geschäft erwartet.

Was wird den Gästen an diesem Samstag geboten?

Die Gäste können sich ab 10 Uhr auf galaktischen Besuch freuen und auf ein paar Anime-Cosplayer. Und ja, auch wir kommen aus einem galaktischen Universum, aber was genau dahintersteckt, bleibt noch eine kleine Überraschung. Nur so viel: Wir gehören zur guten Seite, nicht zur dunklen.

Außerdem gibt es neue Ware bei uns im Laden und wer möchte, kann sich sehr gern mit unserem besonderen Besuch fotografieren lassen. Wir würden uns freuen, wenn dafür im Gegenzug eine kleine Spende zusammenkommt. Und wir selbst werden am Ende natürlich auch noch etwas dazugeben.

Vor knapp einem Jahr eröffneten Viola und Ulrich Pulter ihren Laden in der Wittenberger Innenstadt. (Foto: Jonas Lohrmann)

Sie unterstützen mit der Aktion das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Halle. Warum gerade diese Einrichtung?

Wir sind noch nicht lange in Wittenberg und haben auch den Laden erst vor Kurzem eröffnet. Aber die Idee, etwas Gutes zu tun, war schon länger da. Wir haben viel recherchiert, gesucht und irgendwann war klar: Das ist genau das Richtige für uns. Es ist einfach eine Herzensangelegenheit.

Wir alle kaufen gern ein, tun uns selbst etwas Gutes oder besorgen Geschenke, aber wer denkt an diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen? Kinder sind unsere Zukunft. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer es für Familien ist, wenn ein Kind schwer krank ist. Es betrifft immer die ganze Familie. Da muss man einfach helfen.

Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer es für Familien ist, wenn ein Kind schwer krank ist. Viola Pulter, Ladeninhaberin „Weltenbrecher” in Wittenberg

Müssen sich Besucher vorab anmelden?

Nein, überhaupt nicht. Jeder ist herzlich eingeladen, ganz spontan in unseren Laden in der Collegienstraße 6 hereinzuschauen. Wir freuen uns über jede Begegnung, über gute Gespräche und darauf, dass in Wittenberg mal wieder ein bisschen Leben aufkommt.