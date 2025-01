Im Juli 2024 haben Viola und Ulrich Pulter den Fanshop „Weltenbrecher“ in Wittenberg eröffnet. Wie das erste halbe Jahr verlaufen ist und welcher Prominente kürzlich einkaufen war.

Fanshop in Wittenberg: So ist das erste halbe Jahr verlaufen

Viola (l.) und Ulrich Pulter freuen sich jeden Morgen, die Tür von ihrem neuen Laden in der Collegienstraße zu öffnen.

Wittenberg/MZ - Mit leuchtenden Augen spricht Viola Pulter über das erste halbe Jahr ihres Ladens „Weltenbrecher“ in der Collegienstraße. „Das war unser Traum und wir haben das verwirklicht“, sagt sie stolz. Gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich haben die Pulters einen Fanshop in der Wittenberger Innenstadt eröffnet. Hier finden Liebhaber von Fantasy- und Science-Fiction-Welten alles, was das Herz begehrt: von Harry Potter und Star Wars über Pokémon und Herr der Ringe bis hin zu Marvel.