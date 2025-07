Die Polizei hatte es am Mittwoch in Städten mit einer 80-jährigen Frau zu tun, die durch das Dorf irrte.

Städten/cm - Ein Einwohner von Städten (Gemeinde Balgstäd) wählte am Mittwochvormittag den Notruf. Grund war eine ältere Frau, die offenbar ziellos durch das Dorf irrte. Auf Nachfrage konnte sie nicht angeben, woher sie kam oder wohin sie gehen wollte.

Polizeibeamte trafen die 80-Jährige schließlich vor Ort an. Im persönlichen Gespräch erfuhren sie, wie Angehörige der Seniorin erreichbar sind, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag mit. So konnten die Einsatzkräfte die zeitnahe und unversehrte Rückkehr der Frau in den Kreis ihrer Familie unterstützen.