Bei einer handfesten Auseinandersetzung in Zeitz ist ein Glastisch zersplittert. Die Kontrahenten haben Schnittverletzungen erlitten. Was dazu bekannt ist.

Zeitz/MZ/ank - In einer Wohnung in der Geußnitzer Straße in Zeitz ist es am Dienstagabend zu einem handfesten Streit gekommen. Gegen 22.45 Uhr gerieten laut Polizei der 24-jährige Wohnungsinhaber und ein 22-jähriger Besucher aneinander. Die Auseinandersetzung, so die Polizei weiter, eskalierte, ein Glastisch sei zu Bruch gegangen. Der 22-Jährige habe anschließend die Wohnung verlassen und vor dem Haus weiter randaliert. Er sei stark alkoholisiert gewesen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, haben beide Männer oberflächliche Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörper erlitten. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Wie es zu dem Streit kam, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.