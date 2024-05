Ralf Woyack zeigt einige Dinge, die am Sonntag in Großkorbetha versteigert werden sollen.

Großkorbetha/MZ. - „Manche Leute sind beim letzten Mal vier Stunden gefahren, um dabei zu sein“, erzählt Ralf Woyack. Und so wird es wohl auch an diesem Sonntag sein, wenn der Großkorbethaer Bäckermeister und seine Mitstreiter zur vierten Auflage des Oldtimer-Treffens unter dem Titel „KlassikSonntag“ einladen. In wenigen Jahren hat sich der Ort zu einem Mekka der Oldtimerfans gemausert. Wieder werden sie mit ihren Motorrädern und Mopeds aus allen Himmelsrichtungen für einen Streifzug durch die Fahrzeuggeschichte in den Ort strömen – bis zu 300 Fahrzeuge waren es voriges Jahr. „Die ersten standen im vergangenen Jahr schon um acht vor der Tür“, weiß Ralf Woyack. Und der 60-Jährige, der selbst vier Maschinen besitzt, freut sich, dass längst nicht nur Oldtimerfans reiferer Jahrgänge bei dem Ereignis dabei sein wollen.

Versteigerung als Höhepunkt

Neben der Präsentation der Fahrzeuge, einige davon auch auf der Bühne, locken die Organisatoren auf dem Gelände der „Alten Scheune“ in Großkorbetha wieder mit einem besonderen Angebot: einer Versteigerung von Utensilien rund ums Motorrad. Freunde und Bekannte, Leute aus dem Dorf haben die Sachen zusammengetragen – alte Helme und Lederjacken, Sitze, Leuchten, Zylinderköpfe und andere Bauteile fürs Motorrad. „Was für den einen Schrott ist, das sucht der andere schon lange“, sagt Woyack und ist zuversichtlich, dass die Versteigerung ein Erfolg wird. Ein Teil der Sachen ist in diesen Tagen schon in der Bäckerei zu besichtigen. Versteigert werden all die Gegenstände dann für einen guten Zweck. „Die Versteigerung jedes Artikels fängt mit einem Euro an. Der Erlös kommt zu hundert Prozent dem Begegnungszentrum ,Alte Scheune’ zugute“, erklärt der Bäckermeister.

Beliebter Zuckerkuchen

Damit am Sonntag alles klappt, werden wohl Ralf Woyack und seine Frau gegen vier Uhr am Morgen aufstehen. Dann wird der Bäckermeister wieder seinen beliebten Butterzuckerkuchen backen. „Der Kuchen war im letzten Jahr der Renner. Fünf große Bleche waren im Nu weg“, erzählt Woyack. In diesem Jahr werde es wohl noch das eine oder andere Blech mehr sein. Ein rund zwanzigköpfiges Team kümmert sich um Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung. Ralf Woyack wird der Mann bei der Versteigerung sein. Ehefrau Margitta wird sich wie schon im vergangenen Jahr resolut um die Einweisung der Mopeds und Motorräder kümmern. Kein ganz einfacher Job, denn es dürfte wieder ziemlich eng werden am Sonntag in Großkorbetha.

KlassikSonntag: Sonntag, 26. Mai, 9 bis 15 Uhr, Pfarrgarten Alte Weißenfelser Straße