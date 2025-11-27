Kunstszene in Weißenfels Große Ehre - Weißenfelser Künstlerin erhält Bundesverdienstkreuz
Christina Simon ist die Gründerin des Weißenfelser Kunstprojekts Brand-Sanierung. Welche Vision sie für die Zukunft hat.
27.11.2025, 16:00
Weißenfels/MZ. - Sie nennt es eine „Oase in schwierigem Umfeld“. Seit Jahren halten die Druckgrafikerin Christina Simon und ihre Mitstreiter diese Oase in der Weißenfelser Neustadt am Blühen. In einem sozialen Brennpunkt an der Peripherie der Kulturzentren Halle und Leipzig mit einem Ausländeranteil von mehr als 40 Prozent.