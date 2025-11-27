Christina Simon ist die Gründerin des Weißenfelser Kunstprojekts Brand-Sanierung. Welche Vision sie für die Zukunft hat.

Christina Simon, hier mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff, hat das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Weißenfels/MZ. - Sie nennt es eine „Oase in schwierigem Umfeld“. Seit Jahren halten die Druckgrafikerin Christina Simon und ihre Mitstreiter diese Oase in der Weißenfelser Neustadt am Blühen. In einem sozialen Brennpunkt an der Peripherie der Kulturzentren Halle und Leipzig mit einem Ausländeranteil von mehr als 40 Prozent.