Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ. - Als die Frage kam, wer schon einmal im Gloria war, blieb kaum eine Hand unten. Die Menschen interessiert, wie es mit dem ehemaligen Weißenfelser Kino an der Merseburger Straße, aber auch mit weiteren Projekten in der Stadt vorangeht. Das machte die große Beteiligung am Tag der Städtebauförderung am Samstag deutlich.