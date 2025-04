Anwohner in Ortsteilen von Hohenmölsen leiden nach der Sperrung der B91 unter Rasern. Was sie vom Bürgermeister fordern.

Aupitz - Weil die Bundesstraße 91 derzeit bei Deuben gesperrt ist, weichen einige Kraftfahrer offenbar auf die Landstraße aus, die durch mehrere Hohenmölsener Ortsteile führt. In Aupitz jedenfalls haben Anwohner eine Zunahme des Verkehrs festgestellt. Die Zahl der Lastwagen und Pkw habe zugenommen, berichten sie in der Einwohnerfragestunde des jüngsten Hauptausschusses. Insbesondere in den Morgenstunden gegen 7 Uhr und am Nachmittag würden deutlich mehr Fahrzeuge durch den kleinen Ortsteil rollen, berichten sie den Stadträten.