Seit Ende März sind Nadine und Silvan Arndt die neuen Wirtsleute in der „Friedenseiche“ in Zorbau. Wie sie in die Selbstständigkeit gestartet sind und welche Pläne die Gastronomen noch haben.

Neue Wirte für die „Friedenseiche“: Wo man nachts um halb elf noch Rouladen bekommt

Zorbau/MZ. - „Wir sind ganz und gar zufrieden“, bilanziert Silvan Arndt nach fünf Monaten als Wirt der „Friedenseiche“ in Zorbau. Am 28. März hat er gemeinsam mit seiner Frau Nadine die traditionsreiche Gaststätte in dem Lützener Ortsteil wiedereröffnet, nachdem sie zuvor länger leergestanden hatte. Von großen Plänen hatte das Paar geredet, als die MZ kurz vor der Eröffnung zu Besuch war. Konnten die umgesetzt werden?