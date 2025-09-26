EIL:
Seminar zu Rauschmitteln in Taucha „ Früh mit Cannabis angefangen“: Jugendliche sprechen offen über Drogenerfahrungen
Bei einem Seminar, das der Tauchaer Heimatverein auf die Beine gestellt hat, äußern sich Jugendliche zu Rauschmitteln. Welche Tipps ein Psychologe gibt.
26.09.2025, 14:00
Taucha/MZ. - Erstaunlich offen und reflektiert sprachen kürzlich Jugendliche aus Taucha und der umliegenden Orte über ihre bisherigen Drogenerfahrungen. Wie in vielen Ländern üblich ging es bei ihnen mit den legalen Mitteln Alkohol und Zigaretten los.