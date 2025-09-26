weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Seminar zu Rauschmitteln in Taucha: „ Früh mit Cannabis angefangen“: Jugendliche sprechen offen über Drogenerfahrungen

Seminar zu Rauschmitteln in Taucha „ Früh mit Cannabis angefangen“: Jugendliche sprechen offen über Drogenerfahrungen

Bei einem Seminar, das der Tauchaer Heimatverein auf die Beine gestellt hat, äußern sich Jugendliche zu Rauschmitteln. Welche Tipps ein Psychologe gibt.

Von Martin Walter 26.09.2025, 14:00
Cannabis kann nicht nur geraucht, sondern auch in Form sogenannter Vaporizer verdampft werden. Die Droge kann zudem gegessen werden, wie Jugendliche aus Taucha und der Umgebung bei einem Seminar berichteten.
Taucha/MZ. - Erstaunlich offen und reflektiert sprachen kürzlich Jugendliche aus Taucha und der umliegenden Orte über ihre bisherigen Drogenerfahrungen. Wie in vielen Ländern üblich ging es bei ihnen mit den legalen Mitteln Alkohol und Zigaretten los.