Weissenfels/MZ - In einer Wohnung in der Pfarrer-Schneider-Straße in Weißenfels ist am Dienstagabend eine Fritteuse in Brand geraten. Laut Polizei war es der Mieterin noch gelungen, das Küchengerät auf den Balkon zu schaffen. Das habe das Feuer aber noch weiter angefacht. Alle Bewohner mussten das Haus verlassen. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Dennoch seien Teile des Balkons, der Fassade und des Dachs beschädigt worden.