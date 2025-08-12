Bei der Sanierung der Freilichtbühne am Scharnhorstdenkmal in Großgörschen gibt es eine Überraschung: Für das Dach hat sich ein Sponsor gefunden. Wohin das Geld aus dem Benefiztag nun fließt und wie es mit der Baumaßnahme weitergeht.

Überraschendes Geschenk: Großgörschen muss für neues Bühnendach doch nichts zahlen

Das Dach der Freilichbühne Großgörschen wird erneuert. Berndt Büchner, Firmenchef von Seal Up, trägt den Richtspruch vor.

Großgörschen - In neuem Glanz soll schon bald die Freilichtbühne am Scharnhorstdenkmal in Großgörschen erstrahlen. Nach einem Benefiztag im Mai, bei dem Spenden gesammelt worden waren, hat nun die in Markranstädt ansässige Dachdeckerfirma Seal Up den ersten sichtbaren Schritt zur Sanierung der Bühne gemacht.