Die Bundesregierung möchte rückwirkend bis Anfang des Jahres eine Prämie für elektrische Fahrzeuge einführen. Die MZ hat Weißenfelser Autohändler dazu befragt.

Folgt Ansturm auf E-Autos in Weißenfels? Wie Händler die Förderung bewerten und wer gesteigertes Interesse daran hat

Patrick Schmidt, Verkaufsberater im Mitsubishi-Autohaus Schulze in Tagewerben, blickt hoffnungsvoll auf die E-Auto-Prämie.

Weißenfels/MZ. - Die Zahlen der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge im Burgenlandkreis steigen stetig, wenn auch langsam (siehe Beitragsende). Verkäufer von Autohäusern in Weißenfels äußern die, wenn auch verhaltene, Hoffnung, dass alsbald ein neuer Schub kommen könnte.