Die Familie Ploskodniak ist nach Deutschland geflohen. Wie sie in Weißenfels aufgenommen wurden und was sie den Menschen zurückgeben wollen.

Weißenfels/MZ. - Wenn Olha Ploskodniak an ihre Zeit in Deutschland zurückdenkt, überkommt sie ein fast schon überwältigendes Gefühl. „Wir sind unendlich dankbar für die Möglichkeit, hier in Frieden und Stabilität leben zu dürfen“, sagt die Frau in Weißenfels.