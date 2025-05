Feuer in einem Nebengelass in Teuchern-Runthal

Teuchern/MZ - Ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Brand im Teucherner Ortsteil Runthal entstanden. Laut Polizei hatte kurz nach Mitternacht ein Nebengelass auf einem Wohngrundstück in voller Ausdehnung in Flammen gestanden und die alarmierte Feuerwehr rückte aus. Menschen oder Tiere seien nicht verletzt worden. Die Beamten ermitteln nun zur Brandursache.