In Weißenfels wird vom 19. bis 27. September die achte interkulturelle Woche mit 13 Veranstaltungen angeboten. An welcher Einrichtung aber bereits diese Woche gefeiert wird.

Feste sollen Integration voranbringen: Was dazu geplant ist

Carolin Kiehl, Eric Stehr, Emily Franke Stoye und Kathrin Mavromatis (v.l.n.r.) gehören zu den Organisatoren der interkulturellen Woche in Weißenfels.

Weissenfels/MZ. - Der Ausländeranteil in Weißenfels beträgt circa 15 Prozent. Der Kontakt von ihnen und Deutschen sei gering. „Die Begegnungen finden meistens bei der Arbeit statt“, sagt Carolin Kiehl, Leiterin des Amtes für Sozialraumentwicklung der Stadt Weißenfels.