Auf der Landstraße zwischen Burgwerben und Kriechau bei Weißenfels ist ein Mann in seinem Auto verunglückt. Was genau passiert ist und welche Folgen das für den Fahrer hatte.

Weißenfels/MZ. - Bei einem schweren Unfall auf der Landstraße zwischen Burgwerben und Kriechau bei Weißenfels ist am Montagvormittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste aus dem Fahrzeugwrack von Rettungskräften geborgen und zur Behandlung in eine Spezialklinik nach Halle gebracht werden, teilte die Polizei erst am Dienstag mit. Wie es hieß, hatte der Senior die Kontrolle über sein Auto verloren, war von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.