Seit dem Leerzug gehen im ehemaligen Jobcenter in Weißenfels immer wieder Diebe auf Beutezug. Für die Nachbarn wird die Verwahrlosung des Objekts zur Belastung.

Die Außenansicht von der Grundstücksgrenze täuscht. Im Inneren haben Randalierer und Plünderer längst Hand angelegt.

Weißenfels - Es hat etwas von Sisyphos. Also jenem griechischen König, der dazu verdammt worden ist, immer wieder einen Felsbrocken einen Berg hinauf zu rollen, ehe dieser kurz vor dem Gipfel dann doch wieder herab rollt. Auch Hausmeister Simon Meyer versucht im Weg nach der Marienmühle mit Steinen in der Einfahrt zu verhindern, dass Unbefugte auf das Gelände des ehemaligen Weißenfelser Jobcenters gelangen. Doch immer wieder werden die Barrieren über Nacht zur Seite geschoben, berichtet er. Den Zweckbau aus DDR-Tagen vor unerwünschten Besuchern zu schützen – es ist die sprichwörtliche Sisyphosarbeit.