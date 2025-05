Wolfgang Niedecken, Ex-Frontmann von BAP, wird zu einem Auftritt in Weißenfels erwartet. Wann die 74-jährige Rocklegende spielt und was sie den Besuchern bieten wird.

BAP-Ex-Frontmann Wolfgang Niedecken - hier auf einem Archivfoto - tritt am 17. Januar 2026 in Weißenfels auf.

Weißenfels/MZ - Mit Hits wie „Verdamp lang her“, Kristallnaach“, „Do kanns zaubere“ und „Alles em Lot“ haben Rocksänger Wolfgang Niedecken und seine Kollegen der Band BAP deutsche Musikgeschichte geschrieben. Am 17. Januar kommt Niedecken auf seiner Solo-Tour „Zwischen Start und Ziel“ nach Weißenfels! Der Ticketverkauf läuft.

Wolfgang Niedecken in Weißenfels: Mix aus Konzert und Lesung

Ab 19.30 Uhr präsentieren der 74-Jährige und Pianist Mike Herting dann im Kulturhaus in der Merseburger Straße autobiographische Songs aus Niedeckens riesigem Repertoire, teilte die Agentur HMG Events mit. Zudem werde der Künstler Passagen aus seinen diversen Büchern vorlesen. Dabei könnten sich die Besucher auf Blicke hinter die Kulissen und die Entstehung der Niedecken- und BAP-Lieder freuen. „Und da Niedecken noch nie zum Lachen in den Keller gegangen ist, kann man mit einem äußerst kurzweiligen Konzertabend rechnen“, so HMG Events. Tickets sind unter anderem online unter www.tim-ticket.de sowie in der Touristinformation Weißenfels, Markt 3 (Tel. 03443/303070) erhältlich.