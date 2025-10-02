weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kriminalität im Burgenlandkreis: Ertapptem Ladendieb in Weißenfels gelingt die Flucht

Obwohl Mitarbeiter ihn auf frischer Tat ertappt hatten, ist einem Ladendieb in einer Drogerie in Weißenfels die Flucht geglückt. Wann sich der Vorfall ereignet hat.

02.10.2025, 15:09
Die Polizei ist am Donnerstag nach einem Ladendiebstahl in eine Weißenfelser Drogerie gerufen worden (Symbolfoto).
Die Polizei ist am Donnerstag nach einem Ladendiebstahl in eine Weißenfelser Drogerie gerufen worden (Symbolfoto). Foto: DPA

Weißenfels/MZ - Mitarbeiter einer Drogerie in der Weißenfelser Innenstadt haben am frühen Donnerstagnachmittag einen Ladendieb erwischt. Als sie den unbekannten Täter auf das Diebesgut in seiner Jackentasche ansprachen, flüchtete er aus dem Geschäft, teilte die Polizei mit. Obwohl herbeigerufene Beamte sofort eine Suche nach dem Dieb starteten, konnte dieser nicht gefasst werden.