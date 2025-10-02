Obwohl Mitarbeiter ihn auf frischer Tat ertappt hatten, ist einem Ladendieb in einer Drogerie in Weißenfels die Flucht geglückt. Wann sich der Vorfall ereignet hat.

Weißenfels/MZ - Mitarbeiter einer Drogerie in der Weißenfelser Innenstadt haben am frühen Donnerstagnachmittag einen Ladendieb erwischt. Als sie den unbekannten Täter auf das Diebesgut in seiner Jackentasche ansprachen, flüchtete er aus dem Geschäft, teilte die Polizei mit. Obwohl herbeigerufene Beamte sofort eine Suche nach dem Dieb starteten, konnte dieser nicht gefasst werden.