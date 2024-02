Weißenfels/MZ - In Weißenfels (Burgenlandkreis) ist ein entlaufener Hund überfahren worden. Nach Polizeiangaben war das Tier am Montagabend auf der B 91 in Fahrtrichtung Zeitz zwischen den Anschlussstellen Borau und Weißenfels Süd plötzlich über die Straße gelaufen. Dabei wurde der Hund von einem Pkw erfasst und durch die Kollision getötet. An dem Wagen sei Sachschaden entstanden.