„Sanierungsstopp“ und „sozialer Sprengstoff“ Streit um gekürzte Zuschüsse fürs Wohnen geht weiter - Vermieter im Landkreis Harz üben Kritik

Nach den Betroffenen äußern sich nun auch die Vermieter im Landkreis Harz zur der neuen Richtlinie für die Kosten der Unterkunft. Was sie von den Richtwerten und der Datenerhebung halten, was die befürchten und ob es überhaupt Wohnungen gibt, die die festgelegten maximalen Brutto-Kaltmieten nicht übersteigen.