Doch keine zweite Ansiedlung in Weißenfels: Edeka zieht sich zurück

Kein Einkaufsmarkt in der Jüdenstraße: Seit vier Jahren bemüht sich die Stadt Weißenfels um die Jüdenstraße 1 bis 5. Zuletzt gab es Pläne, dass sich Edeka ansiedelt. Doch der Händler hat sich zurückgezogen. Wie es nun mit der Immobilie weitergehen soll.

Hier in der Jüdenstraße in Weißenfels sollte ein Lebensmittelmarkt einziehen.

Weißenfels/MZ - Schlechte Nachricht für die Weißenfelser Innenstadt: Jahrelange Bemühungen um die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes in der Jüdenstraße sind gescheitert. Der Lebensmittelhändler Edeka hat sich aus dem Projekt zurückgezogen.

Das haben sowohl die Stadt als Eigentümer der Immobilien als auch die Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH (WVW), die das Quartier mit entwickeln wollte, bestätigt. Die Edeka Minden-Hannover Stiftung und Co. KG wollte sich auf MZ-Anfrage dazu nicht äußern.

Die Stadt Weißenfels bemüht sich seit etwa vier Jahren darum, einen Lebensmittelhändler in den Häusern Jüdenstraße 1 bis 5, einer ehemaligen Fischhalle, anzusiedeln. Nach MZ-Informationen gab es Gespräche mit mehreren Unternehmen. Edeka betreibt einen großen Einkaufsmarkt am Weißenfelser Heuweg. Zuletzt stand offenbar noch die Variante im Raum, dass das Unternehmen einen zweiten Standort mit einem Sortiment für die Innenstadt in der Jüdenstraße eröffnet.

„Eine vertane Chance“

„Wir stehen jetzt wieder ganz am Anfang“, sagte ein sichtlich enttäuschter Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos). Er wolle sich nun dafür einsetzen, dass der Norma-Markt als derzeit einziger Lebensmittelhändler im Zentrum entgegen ursprünglichen Plänen erhalten bleibt.

„Eine große Chance ist vertan“, sagte WVW-Geschäftsführerin Kathleen Schechowiak. Das städtische Unternehmen wollte in den oberen Etagen Wohnungen herrichten und vermieten. Ende vergangenen Jahres hatte die WVW 200.000 Euro für die Entwicklung des Quartiers zwischen Jüdenstraße sowie Großer und Kleiner Kalandstraße zur Verfügung gestellt. Das Geld sollte für einen Planungswettbewerb in diesem Jahr verwendet werden. „Wir werden nun das Geld von der Stadt zurückfordern“, kündigte die WVW-Chefin an.

Die gescheiterte Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes dürfte sich indes auch negativ auf das Umfeld der Immobilien Jüdenstraße 1 bis 5 auswirken. Die benachbarte Filiale der Drogerie-Kette Rossmann sollte bereits im vergangenen Oktober geschlossen werden.

Erst nach Gesprächen mit der Landtagsabgeordneten Elke Simon-Kuch (CDU), zugleich Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, war es gelungen, die Schließung vorerst abzuwenden. Allerdings war diese Entscheidung mit der Hoffnung verbunden, dass es innerhalb von zwei Jahren gelingt, die Ansiedlung eines Lebensmittelhändlers in der Innenstadt auf den Weg zu bringen und damit einen wichtigen Impuls für die Entwicklung des Quartiers zu geben

Geld im Haushalt eingeplant

„Ich bedauere sehr, dass es nun so gekommen ist. Doch das kann nur ein kurzer Zwischenstopp sein“ sagte Simon-Kuch, die gerade auf der jüngsten Mitgliederversammlung als Vorsitzende des Stadtmarketingvereins wiedergewählt wurde. „Wir brauchen schnell eine tragfähige Lösung. Wenn nicht an der Ecke Jüdenstraße, dann woanders“, sagte die Landtagsabgeordnete und deutete an, dass für sie auch eine Lösung auf dem Gelände der Norma-Kaufhalle denkbar sei.

Auch Oberbürgermeister Risch hat die Hoffnung auf einen Lebensmittelhändler im Zentrum noch nicht völlig aufgegeben. Laut Stadt laufen weitere Gespräche mit potenziellen Investoren. Bis 2025 seien im städtischen Haushalt gut 3,8 Millionen Euro für das Projekt eingeplant. Vom Land sollen rund 2,4 Millionen Euro Fördermittel fließen.