Nach einem Einbruch in ein Frisörgeschaft in Weißenfels im Burgenlandkreis ermittelt nun die Polizei (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Aus einem Frisörgeschäft in der Merseburger Straße in Weißenfels haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag einen Tresor gestohlen. Nach Polizeiangaben haben der oder die Einbrecher den Safe in verschlossenem Zustand erbeutet. Die genaue Schadenshöhe sei zunächst unklar. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren, die Ermittlungen laufen.