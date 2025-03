Weißenfels/MZ. - Weißenfels bleibt im Rennen um den Bau einer neuen Justizvollzugsanstalt (JVA) in Sachsen-Anhalt. Eine Mehrheit des Stadtrates hat am Donnerstagabend dafür gestimmt, dass Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) in einem Schreiben an Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) das ausdrückliche Interesse der Stadt an der Ansiedlung einer JVA im Gewerbegebiet „Am Sandberg“ bekundet. 18 Ratsmitglieder stimmten für eine solche Absichtserklärung, neun votierten dagegen, zwei enthielten sich der Stimme.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.