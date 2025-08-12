Weißenfels/MZ - Beim Brand mehrerer Mülltonnen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Zeitzer Straße in Weißenfels ist in der Nacht zu Dienstag laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro enstanden. Wie es aus dem Revier Burgenlandkreis hieß, hatte ein Anwohner gegen 1 Uhr Feuer in einer Mülltonne gemeldet. Die Flammen breiteten sich den Angaben zufolge auf mehrere weitere Abfallbehälter aus. Trotz Löschens durch die Feuerwehr wurden die Mülltonnen sowie ein Holzverschlag zerstört. Auch der angrenzende Grundstückszaun sei beschädigt worden. Für die Bewohner des Hauses habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt dazu.