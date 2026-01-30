Prozessauftakt am Landgericht Ehepaar aus Hohenmölsen muss sich wegen mehrfachen Betrugs verantworten
Vor dem Landgericht hat der Prozess gegen zwei Hohenmölsener wegen einer ganzen Reihe von Tatvorwürfen begonnen. Was den Eheleuten angelastet wird und mit welchen Strafen sie rechnen müssen.
Halle/Hohenmölsen/MZ. - Im Sitzungssaal 187 des Landgerichts in Halle brauchten die Anwesenden am Donnerstagmorgen einen langen Atem. Fast zweieinhalb Stunden dauerte die Verlesung der Anklage, die gegen ein Ehepaar aus Hohenmölsen erhoben wurde.