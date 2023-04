Weißenfels/MZ - Vom Personal eines Drogeriemarktes in der Jüdenstraße in Weißenfels ist am Mittwochnachmittag ein Ladendieb auf frischer Tat gestellt worden. Nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis hatte dieser Waren aus der Verpackung genommen, eingesteckt und an der Kasse nicht bezahlt. Beamte einer gerufenen Streife stellten die Identität des Tatverdächtigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Welche Waren dieser genau stehlen wollte, ließ die Polizei offen.