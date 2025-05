Dessau/MZ. - „Das ist ja so wie damals, als die Mauer fiel“, sagte ein Mann in der Menschentraube zu seinen Begleitern, in dem Moment als symbolisch das Lustgartentor und der dahinterliegende Lustgarten offiziell der Öffentlichkeit übergeben wurde. Seit August 2024 war das Gelände zwischen Lustgartentor und B185 eine große Baustelle. Die vorher lieblose Fläche, die kaum Gründe bot, dort länger zu verweilen, hat sich in acht Monaten fast komplett gewandelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.