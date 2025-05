Die Mitarbeiter des Teucherner Bauhofs haben allein schon mit der Grünpflege alle Hände voll zu tun. Wie hier am Sportplatz Gröben, wo man am Montag das Kinderfest für den 1. Mai vorbereitet hat.

Teuchern - Erst vor wenigen Tagen haben zahlreiche Helfer mit angepackt, um Teuchern und seine Ortschaften bei den Subbotniks hübsch herauszuputzen. Müll wurde aufgesammelt, Grünflächen gereinigt und gepflegt. Umso fassungsloser machen jetzt die neuen Bilder, die der Bauhof im Amtsblatt veröffentlichte.

Denn in verschiedenen Ortsteilen türmt sich bereits jetzt erneut illegal abgeladener Müll in der Flur. Darunter: Massen an Kunststoffen, Elektroschrott, Sperrmüll wie ein altes Sofa bei Nessa sowie alte Kleider. „Dinge, die eigentlich in den vorgegebenen Tonnen, Altkleidercontainern, im Wertstoffhof oder beim Grobmüll kostenfrei entsorgt werden können“, sagt Bauhofleiter Kai Virchow fassungslos.

Spezialfirma musste Schafkadaver entsorgen

Außerdem wurden zwischen Gröben und Nessa eine Ladung alter Autoreifen gefunden. „Diese Art von Müll kommt gehäuft im Herbst und im Frühjahr vor, wenn Reifenwechsel anstehen.“ So sei in Deuben im letzten Herbst eine ganze Containerladung an Reifen im Wald abgekippt worden.

Ein Schafkadaver lag eingehüllt im Plastiksack in der Flur bei Nessa. Foto: Kai Virchow

Ein weiterer Fund mit Ekelfaktor: Ein Schafkadaver, der eingehüllt in einer Plastiktüte zwischen Nessa und Zorbau in einem Flurstück weggeworfen worden ist. „So etwas muss dann von einer Spezialfirma entsorgt werden“, so Virchow. „Allerdings müssen unsere Mitarbeiter das tote Tier erst zu einem bestimmten Sammelpunkt bringen, was dann auch für uns eine belastende Aufgabe ist.“

Bürgermeister kritisiert Vorfälle

Und sie ist nicht die einzige: Seit einigen Monaten fischen beispielsweise Mitarbeiter des Bauhofs regelmäßig benutzte Erwachsenenwindeln aus dem Gröbener Baxgraben. „Nahezu täglich werden diese Windeln dort von irgendjemanden entsorgt“, so Virchow. Skurril: Die Windeln sind stets in eine schwarze Socke gestopft und sorgfältig verknotet.

In Socken gestopfte Windeln wie diese muss der Bauhof regelmäßig aus dem Gröbitzer Baxgraben sammeln. Foto: Kai Virchow

Vorfälle, die jetzt auch Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in der letzten Stadtratssitzung anprangerte. „Es ist erschreckend, dass schon wieder so viel Müll abgelagert wurde“, so Schneider. „Das ist eine Entwicklung die ich aufs Schärfste kritisiere. Und wir müssen alle wachrütteln, weil es so nicht weitergehen kann. “ Er appelliert an alle Einwohner, die Augen offen zu halten, damit solche Taten zur Anzeige gebracht werden können.

Illegaler Müll raubt Bauhof Kapazitäten

Denn der illegale Müll in Größenordnung stellt den Teucherner Bauhof zunehmend vor Herausforderungen. Zum einen ist da der bürokratische Aufwand. „Bei jedem Fund muss ich ein Formular für Umweltamt erstellen. Erst wenn wir die Bestätigung haben, dürfen wir den Müll entsorgen.“

Zum anderen kostet das Prozedere wiederum Zeit, die an anderer Stelle fehlt. Zum Beispiel bei den Grünpflegearbeiten. „Derzeit schießt das Gras so schnell, dass wir mit der Mahd sehr eingebunden sind“, so Virchow. Mit seinen 18 Mitarbeitern muss der Bauhofchef auf einer ländlich geprägten Fläche von 84 Quadratkilometern die Stadt Teuchern und seine acht Ortsteile bearbeiten. „Dabei konzentrieren wir uns derzeit auf Schwerpunkte“.

Am Ende zahlen es die Bürger

So wurden kurz vor dem ersten Mai das Sportgelände in Gröben sowie der Stadtpark Teuchern für den Tanz in den Mai hergerichtet. Auch kurz vor Pfingsten stünden Veranstaltungsorte im Fokus. „Spätestens alle drei Wochen versuchen wir, die Friedhöfe zu bearbeiten.“ Außerdem konzentriere man sich auf Bushaltestellen, städtische Spielplätze und Ortsdurchfahrten.

Zum Müllaufsammeln bleibt da eigentlich keine Zeit. „Und am Ende müssen alle Bürger draufzahlen, wenn die Abfallwirtschaft wegen des erhöhten Aufwands ihre Gebühren erhöht.“