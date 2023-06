Was bislang zu dem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 91 bekannt ist.

Weissenfels/MZ - Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 91. Wie die Polizeiinspektion in Halle mitteilt, ist nach ersten Erkenntnissen offenbar ein älterer Herr mit einer Beifahrerin auf der Bundesstraße 87 unterwegs gewesen. Von dort ist er auf die Bundesstraße 91 abgebogen – aber entgegen der Fahrtrichtung. Als Geisterfahrer ist er dort mit einem Auto des ADAC zusammengestoßen, in dem eine Frau am Steuer saß.

Dabei seien alle drei Personen schwer verletzt worden. Die an dem Unfall unschuldige Frau und die Beifahrerin des Geisterfahrers schweben laut Polizei nach dem Unfall in Lebensgefahr. Die drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos haben Totalschaden, der auf rund 40.000 Euro beziffert wird. Die Bundesstraße 91 in Fahrtrichtung Weißenfels muss für mehrere Stunden gesperrt werden.