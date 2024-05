Gegner des Edeka-Neubaus in Lützen protestieren regelmäßig, hier zuletzt am 30. April.

Lützen - Betrug am Wähler? Wortbruch? Es besteht Erklärungsbedarf bei Lützens Bürgermeister Uwe Weiß (SPD). Der hatte, im Gleichklang mit allen anderen Stadträten, in der letzten Stadtratssitzung am 30. April mit Ja gestimmt, als es darum ging, eine Bürgerbefragung zum geplanten und äußerst umstrittenen Edeka-Neubau an der Schlossstraße auf den Weg zu bringen. Nur wenige Tage später jedoch ruderte Weiß zurück, legte Widerspruch gegen den von ihm selbst befürworteten Stadtratsbeschluss ein.