Am 17. November wird in Teuchern ein neuer Bürgermeister gewählt. Vier Kandidaten haben sich für das Amt beworben. Wer sie sind und was sie sich vorgenommen haben.

Teuchern - Am 17. November sind die wahlberechtigten Einwohner von Teuchern aufgerufen, an die Wahlurne zu treten. Mit ihrer Entscheidung bestimmen sie, wer für die nächsten sieben Jahre die Geschicke in der Einheitsgemeinde leiten soll.

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 10. September haben sich vier Kandidaten für das Amt beworben. Wer sie sind, hat MZ hier zusammengefasst.

1. Marcel Schneider (parteilos)

Unter dem Motto „Wir gemeinsam für unsere Heimat“ tritt der amtierende Bürgermeister erneut zur Wahl an. Marcel Schneider war Offizier der Bundeswehr und hat nach seiner Dienstzeit eine Ausbildung zum Wirtschaftsfachwirt absolviert. Der 43-Jährige ist verheiratet und lebt in Naumburg. „Wir haben in den letzten Jahren viele Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht, die ich gern zu Ende führen würde“, erklärt Schneider. Neben der Fertigstellung dieser Projekte, zu denen er die Kita Trebnitz, die Grundschule und das Stadion Teuchern sowie den Glasfaserausbau zählt, möchte Schneider die finanzielle Situation der Stadt verbessern sowie den Zuzug junger Familien weiter stärken.

Marcel Schneider (parteilos) Foto: Meike Ruppe-Schmidt

„Ich verfüge inzwischen über ein gutes Netzwerk in der Vereinslandschaft sowie zu politischen Strukturen in Land und Bund.“ Dies seien gute Voraussetzungen, um Projekte zu realisieren und Probleme zu lösen. „Teuchern ist eine sehr vielfältige Gemeinde, mit vielen ehrenamtlich engagierten Menschen, die dafür sorgen, dass auch den Schwächsten geholfen wird“, sagt Schneider. In den letzten sieben Jahren habe er die Bedürfnisse und Belange der Bürger intensiv kennenlernen können. „Für diese Menschen möchte ich weiterhin aus innerer Überzeugung einstehen. Ich bin überzeugt, dass Teuchern Zukunft hat und ein grünes Kleinod ist, das es zu bewahren gilt.“ Zu seinen Stärken zähle Schneider Zielstrebigkeit, Zuhören können und die Fähigkeit, Kompromisse zu entwickeln.

2. Marc Köhler (CDU)

Der 25-Jährige tritt zum ersten Mal zur Bürgermeisterwahl in Teuchern an. Marc Köhler wurde in Hohenmölsen geboren, ist ledig und wohnt in Teuchern. Nach seinem Abitur studierte Köhler an der Martin-Luther-Universität in Halle Jura, Politikwissenschaft und Geschichte. Er gibt an, derzeit seine Abschlussarbeit zu schreiben. Köhler ist als Mitarbeiter im Wahlkreisbüro des Weißenfelser Bundestagsabgeordneten Dieter Stier tätig.

Marc Köhler (CDU) Foto: M. Köhler

Bereits mit 16 Jahren war Köhler der Jungen Union des Burgenlandkreises beigetreten. Was er unter anderem angehen möchte, wenn er in das Bürgermeisteramt gewählt werden würde? „Das ist zum einen eine sichere Haushaltspolitik und der Schuldenabbau innerhalb der Kommune“, so Köhler. Außerdem möchte der CDU-Angehörige alle Kitas in der Einheitsgemeinde sowie die Grundschule Teuchern erhalten und deren Erweiterung weiter vorantreiben. „Ein dritter Punkt ist die Verbesserung und der Ausbau der straßenbaulichen und digitalen Infrastruktur.“

Was Teuchern für ihn besonders macht? „Es sind zunächst die Menschen, ohne die Teuchern nicht Teuchern wäre“, sagt er. „Außerdem weist Teuchern eine für den ländlichen Raum wirklich gute Verkehrsanbindung sowohl auf der Schiene aber auch durch Bundesstraßen und Autobahnanbindungen auf.“ Zu seinen Stärken zählt Köhler Dynamik, Entschlussfreudigkeit und Führungsstärke.

3. Dirk Jonas (AfD)

Der 54-Jährige ist Meister der Orthopädiemechanik und als Büroleiter tätig. Jonas ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Luckenau. 2018 trat er der AfD bei, ist dort im Vorstand aktiv. Außerdem ist er Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Stadtrat Zeitz sowie als Kreisrat im Kreistag des Burgenlandkreises aktiv.

Dirk Jonas (AfD) Foto: D. Jonas

„Der Entschluss, zur Bürgermeisterwahl zu kandidieren, beruht zum ersten auf meinem tief empfundenen Respekt gegenüber den Bürgern der Einheitsgemeinde Teuchern nach der vergangenen Kommunalwahl, die meiner Partei ein hohes Vertrauen ausgesprochen haben“, so Jonas. Diesem Vertrauen wolle er gerecht werden. Probleme und Sorgen, welche in Gesprächen mit vielen Teucherner Bürgern vermehrt angesprochen wurden, hätten die Entscheidung ebenfalls beeinflusst.

Als drängende Themen zählt er Infrastruktur und Arbeitsplätze, Familie und Daseinsvorsorge sowie Ehrenamts- und Traditionspflege auf. Was ihn mit Teuchern verbindet: „Teuchern ist ein wundervoller lebens- und liebenswerter Teil meiner Heimat.“ Mit der Stadt sei er seit seiner Jugendzeit verbunden. Teuchern und sein Heimatdorf Luckenau verbinde eine lange Tradition. „Unsere jüngere gemeinsame Geschichte ist durch den Bergbau geprägt, der über lange Zeit Arbeitsplätze und Wohlstand sichergestellt hat. Die Probleme, die nach dem politisch überstürzten sogenannten Strukturwandel entstanden sind, gilt es anzugehen und gemeinsam mit allen Teuchernern zu meistern.“

4. Dirk Angermannn(Freie Wähler)

„Glaubwürdigkeit kann man wählen“ – unter diesem Motto wirft der amtierende Stadtratsvorsitzende bei der Bürgermeisterwahl erneut seinen Hut in den Ring. Dirk Angermann ist gelernter Koch und als selbstständiger Gastronom tätig. Der 54-jährige Teucherner ist verheiratet und hat eine Tochter. Politisch aktiv ist Angermann seit 1999 im Teucherner Stadtrat und seit 2013 als Ortsbürgermeister von Teuchern.

Dirk Angermann (Freie Wähler) Foto: D. Angermann

„Ich hatte ursprünglich nicht vor, noch einmal zur Wahl anzutreten“, gesteht er. „Aber da die Freien Wähler die größte Fraktion im Stadtrat bilden, sollte sie auch einen Kandidaten stellen.“ Außerdem sei er von Bürgern und Vertretern des Mittelstands angesprochen worden und wolle sich nicht aus der Verantwortung stehlen.

Sein Fokus liege darauf, den Haushalt stabil zu halten, den Mittelstand und die Landwirtschaft zu stärken sowie die Wohngebiete und die soziale Infrastruktur, insbesondere die Vereinslandschaft zu unterstützen. Als Teucherner schätze er die soziale Vielfalt der Vereinslandschaft und der ärztlichen Versorgung mit Spezialisten vor Ort. „Darin hat Teuchern ein echtes Alleinstellungsmerkmal als Kleinstadt.“ Er wolle sich dafür einsetzen, dass Teuchern ein attraktiver Wohnstandort mit guter Verkehrsanbindung in die gesamte Metropolregion Mitteldeutsch- land bleibt. Zu seinen Stärken zählt er Ehrlichkeit, Disziplin, Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit.