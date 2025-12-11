Aus einem Pkw in Weißenfels haben unbekannte Täter teure Messtechnik gestohlen. Wo der Wagen abgestellt war und welchen Wert die Beute laut Polizei hat.

Nach einem Einbruch in einen Pkw in der Beuditzvorstadt in Weißenfels im Burgenlandkreis ermittelt nun die Polizei (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ

Hochwertige Messtechnik im Wert von rund 8.000 Euro haben unbekannte Diebe in der Nacht zu Donnerstag aus einem Pkw in Weißenfels gestohlen. Das teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Demnach war der Firmenwagen in der Beuditzvorstadt geparkt. Der oder die Täter schlugen die Heckscheibe ein und gelangten so ins Innere des Wagens. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen.