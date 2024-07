In Weißenfels ist in der Nacht zu Donnerstag ein Fahrzeug vor dem Wohnhaus der Eigentümerin gestohlen worden. Auf welche Summe der Schaden geschätzt wird.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels ist in der Nacht zu Donnerstag ein Pkw gestohlen worden. Laut Polizei befanden sich in dem Auto auch ein Kinderwagen und ein Kindersitz, der Gesamtschaden werde auf 12.000 Euro geschätzt. Wie es hieß, verschwand das Fahrzeug vor dem Wohnhaus der Geschädigten, die den Diebstahl am Morgen feststellte. Wo genau die Tat ablief, ließen die Beamten aber offen. Nach dem Wagen werde gefahndet.