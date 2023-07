Auf einer Baustelle in Zorbau im Burgenlandkreis sind eine Rüttelplatte und ein Trennschleifer gestohlen worden. Wie die Diebe an ihre Beute gelangt sind.

Im Burgenlandkreis ermittelt die Polizei nach einem Einbruch in einen Baucontainer in Zorbau (Symbolfoto):

Zorbau/MZ - Unbekannte Einbrecher haben auf einer Baustelle in der Halleschen Straße in Zorbau in der Nacht zu Donnerstag eine Rüttelplatte und einen Trennschleifer gestohlen. Laut Polizei hatten die Täter die Bauzäune ausgehängt und waren so auf die Baustelle gelangt. Dort brachen sie in einen Container ein, in dem die Geräte abgestellt waren. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen.