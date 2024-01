Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lützen/MZ. - Wer in der kommenden Badesaison das Sommerbad in Lützen nutzen möchte, muss dafür womöglich mehr als bisher zahlen. Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) brachte in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses eine Preiserhöhung um 50 Cent für eine Tageskarte ins Spiel. In der vorherigen Saison kostete eine Tageskarte für Erwachsene vier Euro und ermäßigt sowie bis zu 16 Jahren drei Euro. Er schlug zudem vor, die Preise der Familienkarte von bislang zwölf auf 14 Euro zu erhöhen.