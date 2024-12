Als zu teuer kritisiert die Kreistagsfraktion SPD/Die Linke die Pläne für ein Mitteldeutsches Bergbaumuseum in Deuben. Was man stattdessen für den Standort präferiert.

Debatte um Zukunft des ehemaligen Kraftwerks der Mibrag in Deuben

Scharfe Kritik an Machbarkeitsstudie „Mitteldeutsches Bergbaumuseum“

Deuben - Mit großer Skepsis blickt die Kreistagsfraktion SPD/Die Linke auf die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Mitteldeutschen Bergbaumuseums. Das teilt der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben der MZ mit. Die Studie, die vor wenigen Tagen in Tröglitz vorgestellt wurde, sieht vor, dass am ehemaligen Veredlungsstandort Deuben ein solches Museum entstehen könnte, welches das industriekulturelle Erbe des Kupferschiefer- und Braunkohlenbergbau im Burgenlandkreis bewahren soll. Ergänzt werden soll es durch einen weiteren Standort in Mansfeld-Südharz.