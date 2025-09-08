Wie Hohenmölsen seinen traditionellen Herbstmarkt gefeiert hat, was bei den Gästen gut ankam und warum es weniger Frühaufsteher gibt.

Die „Schlacht der Könige“ stellt die Ereignisse aus dem Jahr 1080 nach, als Gegenkönig Rudolf von Rheinfelden tödlich verwundet wird und Heinrich IV. den Grundstein für seine Kaiserkrönung vier Jahre später legt. Ein Ritter Heinrichs hat hier Rudolf die „Schwurhand“ abgeschlagen.

Hohenmölsen - Nachdem es in der Nacht zum Freitag noch geregnet hatte, blieb der Hohenmölsener Herbstmarkt am Wochenende weitgehend trocken. Einen unfreiwilligen Guss Bier bekam dennoch Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) ab, als er am Freitag das traditionsreiche Fest mit dem Fassbieranstich eröffnen wollte. Statt aus dem Zapfhahn schoss der Gerstensaft jedoch oben aus der Entlüftung des Fasses.