Bierdusche für den Bürgermeister Das war der Hohenmölsener Herbstmarkt 2025
Wie Hohenmölsen seinen traditionellen Herbstmarkt gefeiert hat, was bei den Gästen gut ankam und warum es weniger Frühaufsteher gibt.
08.09.2025, 06:18
Hohenmölsen - Nachdem es in der Nacht zum Freitag noch geregnet hatte, blieb der Hohenmölsener Herbstmarkt am Wochenende weitgehend trocken. Einen unfreiwilligen Guss Bier bekam dennoch Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) ab, als er am Freitag das traditionsreiche Fest mit dem Fassbieranstich eröffnen wollte. Statt aus dem Zapfhahn schoss der Gerstensaft jedoch oben aus der Entlüftung des Fasses.