Am 14. und 15. Dezember ist in Hohenmölsen der Weihnachtsmarkt angesagt. Welche neuen Mitstreiter beim traditionellen Kochduell mitmachen.

Hohenmölsen/MZ - Der diesjährige Hohenmölsener Weihnachtsmarkt wird an diesem Wochenende auf dem Altmarkt ausgerichtet. Am Sonnabend, 14. Dezember, eröffnet Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) 14 Uhr den Trubel. Es folgt das Programm der Kita „Anne Frank“ und es reihen sich weitere Veranstaltungen aneinander. So wird der Stollenanschnitt durch den Bürgermeister vorgenommen, die Schalmeienkapelle aus Taucha spielt, es findet 17 Uhr das Weihnachtssingen in der Stadtkirche statt und anschließend gibt es dort ein Konzert mit dem „Blazerkollektiv“.

Am Sonntag, 15. Dezember, startet der Markt um 14 Uhr. Da hat das „Weihnachtliche Kochduell“ schon begonnen. Zu diesem zwölften Wettbewerb treten wieder sechs Mannschaften an. Neben bewährten Teams wie der Verein „Drei Türme Hohenmölsen“ oder der Residenz am Wasserturm sind zwei neue Mitstreiter dabei: Das sind der Heimatverein Keutschen/Zembschen und die „Souper-Heroes“, teilt Anke Meinhardt vom ausrichtenden Städtepartnerschaftskreis Hohenmölsen mit. Sie bereiten verschiedene Suppen zu. Diese Gerichte werden von einer Jury bewertet und an die Besucher verkauft. Das Geld, das sind immer etwa um die 1.000 Euro, sollen in diesem Jahr die Kinder- und Jugendwehr Werschen und die Schülerband des Agricolagymnasiums erhalten.

2023 wurden die damals erst neu gegründeten Heimatvereine Taucha und Keutschen/Zembschen mit dem Geld bedacht, so Anke Meinhardt. Während gekocht wird, gibt es ein Programm für die Besucher. So treten die Kinder der Kita „Spatzennest“ auf und es sind die Jagdhornbläser von Hohenmölsen in der Kirche zu erleben. Zudem präsentieren sich die Mitglieder der Hohenmölsener Tanzgruppe Cheerdance. Danach gibt es einen Auftritt der Tanzgruppe „Tanzeria“. 17 Uhr erfolgt die Bekanntgabe der Gewinner des Kochduells, die den „Goldenen Kochlöffel“ erhalten.