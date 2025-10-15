Vier Gartenlokale haben in der Region Weißenfels bis heute geöffnet. Warum Skattreffs und Stammtischbier für Kleingärtner kaum noch eine Rolle spielen und was die Betreiber stattdessen ihren Gästen bieten.

Darum sind Gartenlokale in Weißenfels heute ganz anders als früher

Eva Lange (l.) führte über Jahre das Lokal im „Zeitzer Bogen“. Nun ist Sohn Christian Bechstedt am Ruder und wird von seiner Ehefrau Nancy unterstützt.

Weissenfels/MZ. - Gartenlokale in und um Weißenfels waren früher vor allem die Treffpunkte der Laubenpieper in den Sparten. Wieso das heute nicht mehr so ist und wie die Betreiber stattdessen Kundschaft locken, das lesen Sie hier.