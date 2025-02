Weißenfels/MZ - Bei Lkw-Kontrollen auf dem Autohof Zorbau bei Weißenfels hat die Polizei nach eigenen Angaben am Montag fünf Trucker bzw. deren Firmen angezählt. So muss den Angaben zufolge ein Lasterfahrer mit einem Bußgeld rechnen, weil die Abmaße seines Fahrzeugs nicht den Vorschriften entsprachen. Zudem habe er während der Fahrt unerlaubt eine Radarwarn-App genutzt. Einem anderen Lkw-Fahrer sei die Weiterfahrt wegen technischer Mängel an einer Achse seines Sattelaufliegers untersagt worden: Der Bremssattel auf der rechten Fahrzeugseite sei ohne Funktion und die Bremsscheiben beidseitig seien gerissen gewesen, hieß es. Darüber hinaus sei ein Autotransporter aus dem Verkehr gezogen worden, der Mängel am Fahrwerk hatte. Unter anderem sei von dem Fahrzeug Brandgefahr ausgegangen.