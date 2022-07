Busverkehr im Burgenlandkreis wird bis Mitternacht bestreikt

An einigen Tafeln am Busbahnhof wurde auf den Streik hingewiesen - doch nicht auf allen.

Weissenfels/MZ - An diesem Mittwoch wird - wie bereits vergangenen Freitag - der gesamte Busverkehr im Burgenlandkreis stillstehen. „Solange unsere Forderungen nicht erfüllt werden, könnte es auch längerfristig zu Streiks kommen“, macht Robert Biczysko, Busfahrer und Betriebsratsvorsitzender der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG), deutlich. Denn die jüngsten Tarifverhandlungen haben zu keiner Einigung geführt.

Dabei rühre die Forderung nach 1,50 Euro mehr Stundenlohn noch aus dem April. „Ansgesichts der Inflation müssten wir inzwischen eigentlich noch höhere Löhne fordern“, so Robert Biczysko, der erneut seit Dienstbeginn 3.45 Uhr mit seinen Kollegen vor dem Betriebsgelände der PVG in Weißenfels gestreikt hat. Bis Mitternacht soll die Arbeitsniederlegung dauern.

Im Gegensatz zum vergangenen Freitag saßen an diesem Mittwochvormittag allerhand Leute am Weißenfelser Busbahnhof. Es handelte sich zumeist um Schüler, die ihren letzten Schultag hatten und nichts von dem Streik wussten. Die, mit denen die MZ gespochen hat, hatten das Glück, dass sie in Weißenfels wohnen. So etwa Finn Ole Funke, der auf dem Klemmberg wohnt. „Da muss ich jetzt wohl hinlaufen oder jemanden anrufen und fragen, ob er mich abholen kann,“ sagt der Weißenfelser Schüler. Für den Streik habe er indes vollstes Verständnis: „Die Busfahrer könnten schon mehr verdienen, immerhin ist ihr Beruf systemrelevant.“

Dass an einigen digitalen Tafeln auf dem Busbahnhof auf den Streik hingewiesen wird, an anderen hingegen nicht, liege laut PVG-Chef Lutz Däumler daran, dass einige der Anzeiger defekt seien.