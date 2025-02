Warum Underdogs-Footballer jetzt Nachwuchs in Weißenfels suchen und wann in der Saalestadt das erste Schnuppertraining stattfinden soll.

Die Footballer der Burgenland Underdogs der SG Trebnitz bieten ab März ein Kindertraining in Weißenfels an.

Weißenfels - Wenn in der Nacht zum Montag um Punkt 0.30 Uhr der Super Bowl angepfiffen wird, dann werden Football-Fans auf der ganzen Welt mitfiebern. Und mit ihnen auch die Footballer der Burgenlandkreis Underdogs aus Trebnitz, die das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles im Caesars Superdome in New Orleans im Fernsehen verfolgen wollen. Und nicht nur das: Der Verein bietet demnächst ein Probetraining in Weißenfels für alle an, die sich selbst einmal im American Football ausprobieren möchten. Das teilte der Vereinsvorsitzende Mike Baldauf der Mitteldeutschen Zeitung mit.