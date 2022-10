Burgenlandkreis ernennt Botschafter für den Sport

Weissenfels/Naumburg/MZ - Stolz nahmen sieben Menschen mit Behinderung vor Kurzem Urkunden und Anstecker im Naumburger Landratsamt vom Verwaltungschef Götz Ulrich (CDU) entgegen. Sie arbeiten in den beiden Behindertenwerkstätten des Burgenlandkreises, welche die Integra in Weißenfels sowie die Caritas in Osterfeld unterhält und dürfen sich nun Teilhabeberater nennen. Was es damit auf sich hat, erklärte André Habinek, der in der Osterfelder Behindertenwerkstatt arbeitet, wie folgt: „Wir sind dafür da, Leute zum Sport zu motivieren.“ Dazu wollen sie den „Freundes- und Bekanntenkreis“, aber auch „generell Leute ansprechen“, so der 38-Jährige.