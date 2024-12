Am Gymnasium in Großkorbetha bei Weißenfels im Burgenlandkreis ist ein Briefkasten mit einem Böller gesprengt worden. Wann der Schaden festgestellt worden ist.

Großkorbetha/MZ - Am Gymnasium in der Merseburger-Straße in Großkorbetha im Burgenlandkreis ist ein Briefkasten demoliert worden. Der Schaden sei am Montagmorgen festgestellt und angezeigt worden, teilt die Polizei mit. Demnach hatten Unbekannte den Briefkasten mit einem Böller gesprengt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt laufen.