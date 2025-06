Sangerhausen - Es sind nur noch wenige Tage bis zum Saisonhöhepunkt des Jahres im Sangerhäuser Europa-Rosarium, dem Berg- und Rosenfest. Es findet am 14. und 15. Juni statt. Von den über 8.700 Rosenarten und -sorten im Rosengarten stehen viele bereits in voller Blüte. „Auch die Gärtner des Rosariums geben alles, um den Besuchern die größte Rosensammlung der Welt in einem gepflegten Zustand zu präsentieren“, teilte der Vorstand des Fördervereins Freunde des Rosariums Sangerhausen am Freitag mit.

Beete zum Teil noch voller Unkraut

Allerdings hätten die Gärtner aufgrund hoher Krankenstände und des Wetters noch nicht alle Beete von Unkräutern befreien können. Deshalb ruft der Vorstand des Fördervereins dazu auf, den Rosariumsgärtnern am Donnerstag, 12. Juni, von 16 bis etwa 18.30 Uhr beim Jäten zu helfen. „Es wäre toll, wenn interessierte Gartenfreunde die Mitarbeiter des Rosariums unterstützen“, heißt es in dem Schreiben.

Treffpunkt für den Einsatz sei der Parkplatz an der Gärtnerei des Rosariums im Steinberger Weg 3. Geeignete Kleidung und Handschuhe sollten von den Teilnehmern mitgebracht werden.

Interessenten werden gebeten, sich zu melden unter der Telefonnummer 03464/56 54 40 oder per E-Mail unter: [email protected]