Der Wohnhausbrand im Augst in Keutschen war wohl die Folge einer Brandstiftung. Auch die Frage, ob Gefahrenstoffe auf dem Grundstück lagern, ist nun geklärt.

Wohnhausbrand in Keutschen: Brandstifter legte wohl Feuer

Besitzer verschanzte sich in ruine

Von dem Wohnhaus in Keutschen ist nur eine Ruine geblieben. Auf dem Grundstück hatte der Eigentümer viele verschiedene Dinge angesammelt. Auch zum Unmut einzelner Anwohner.

Keutschen. - Bei dem Wohnhausbrand am 11. August im Hohenmölsener Ortsteil Keutschen soll es sich sehr wahrscheinlich um eine Brandstiftung handeln. Darüber hat Landrat Götz Ulrich (CDU) in seinem jüngsten Bericht an den Kreistag informiert.