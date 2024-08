Wohnhaus gerät in Keutschen in Brand

Dieses Wohnhaus hat in der Nacht zum Sonntag in Keutschen gebrannt.

Hohenmölsen/MZ. - Ein Wohnhaus ist in der Nacht zum Sonntag in der Hohenmölsener Ortschaft Keutschen in Brand geraten. Wie der Hohenmölsener Stadtwehrleiter Lars Schmoranzer am Sonntag informierte, wurden die Einsatzkräfte um 2.34 Uhr alarmiert. Rund 60 Feuerwehrleute von allen sechs Ortswehren haben mehrere Stunden lang die Flammen in dem Haus am Kirchplatz bekämpft. Der einzige Bewohner des Gebäudes wurde von den Einsatzkräften verletzt geborgen. Das Haus ist nahezu komplett abgebrannt. Zur Ursache des Brandes konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.