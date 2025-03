In der Merseburger Straße in Weißenfels hat eine Mülltonne gebrannt. Wer die Einsatzkräfte informiert hat.

In Weißenfels musste am späten Montagabend die Feuerwehr ausrücken (Archivfoto).

Weißenfels/MZ - Ein aufmerksamer Kraftfahrer hat am Montagabend gegen 22.45 Uhr eine brennende Mülltonne in einem Durchgang in der Merseburger Straße in Weißenfels wahrgenommen und die Leitstelle alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, bevor er auf ein nahestehendes Gebäude übergriff, geht aus einer Polizeimitteilung hervor.